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رئيس الحكومة يقدّم واجب العزاء لعائلة قائد الطائرة العسكريّة مهدي بوبكر

2020/10/07 أخبار, المصدر مع وات, سياسة

تحوّل رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الأربعاء رفقة وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي إلى منزل الشهيد مهدي بوبكر، قائد الطائرة العسكرية، التي سقطت بمنطقة “العشوش” برمادة من ولاية تطاوين وذلك لتقديم واجب العزاء إلى عائلته .

وأكّد المشيشي وفق بلاغ لرئاسة الحكومة على الدور الهام للمؤسسة العسكرية في الدفاع عن الوطن مشدٌدا على أن الدولة التونسية لن تتخلى عن عائلات شهدائها من المؤسسة العسكرية.

وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت صباح أمس الثلاثاء، عن سقوط طائرة عسكرية من نوع F5 تابعة لها، بينما كانت تقوم بمهمة عملياتية بالعمق الصحراوي بمنطقة رمادة (ولاية تطاوين)، وهو ما اسفر عن وفاة قائدها.

واضافت الوزارة فى ذات البلاغ ان لجنة فنية ستتولى التحقيق لتحديد اسباب الحادث، فيما تكفل القضاء العسكري بفتح بحث تحقيقي في الغرض.

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