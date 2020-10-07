تكليف فريق من إطارات وزارة التربية للقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات التربوية لمعاينة تطبيق إجراءات البروتوكول الصحي

أذن وزير التربية فتحي سلاوتي، خلال جلسة عمل انعقدت، اليوم الاربعاء بمقر الوزارة، بتكليف فريق متكون من إطارات الوزارة للقيام بزيارات ميدانية يومية للمؤسسات التربوية، لمتابعة ومعاينة تطبيق جميع إجراءات البروتوكول الصحي، والتدخل الفوري لتجاوز النقائص والإشكاليات المعترضة في الغرض.

كما تم خلال هذه الجلسة، التي خصصت لمتابعة الوضع الصحي بالمؤسسات التربوية، بحضور عدد من إطارات الوزارة، والمندوبين الجهويين للتربية بتونس الكبرى، التفكير في إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز بعض الصعوبات المطروحة في تطبيق البروتوكول الصحي، وتحديد الحاجيات الإضافية للمندوبيات للفترة القادمة.

يذكر أن “الجامعة العامة للتعليم الأساسي”، قد جددت، في بيان أمس الثلاثاء، استعدادها لإعلان مقاطعة التدريس على الصعيد الوطني، ما لم يلتزم الطرف الوزاري بتأمين كافة متطلبات الصحة، وشروط السلامة في كافة المؤسسات التربوية.

كما دعت “الجامعة العامة للتعليم الثانوي”، من جانبها، في بيان لها أمس، كافة المدرسين إلى إيقاف الدروس، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020، “احتجاجا على عدم التزام وزارة التربية بتعهّداتها المتعلّقة بتأمين سير عادي للدروس، يحفظ الحقّ في التعلّم والحق في الصحّة والسلامة”.