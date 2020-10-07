هام: نشرة حول تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية الكاف

ارتفعت حصيلة الإصابات بكوفيد 19 المسجلة في ولاية الكاف إلى 755 حالة وذلك وفق اخر تحيين قامت به الإدارة الجهوية للصحة بالكاف عشية اليوم الأربعاء على صفحتها الرسمية حيث تمّ تسجيل 38 إصابةجديدة بالفيروس بعد إجراء 53 تحليلا مخبريا على عينات تم رفعها يوم 04 اكتوبر الجاري.

* ولاية منوبة

سجّلت اليوم الاربعاء ، 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، موزعة بين منوبة والجديدة ووادي الليل والمرناقية وطبربة ، و07 حالات ة شفاء جديدة ليبلغ بذلك عدد حاملي الفيروس بالجهة 323 حالات.

* ولاية زغوان 7

سجّلت اليوم الاربعاء حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا حيث تأكّدت وفاة شاب يبلغ من العمر 35 سنة من منطقة صوّاف نتيجة إصابته بالفيروس وارتفع بذلك عدد المتوفين في الجهة إلى ثمانية أشخاص منذ 27 جوان .

* ولاية بنزرت :

بلغ عدد حالات الوفاة جراء فيروس “كورونا” المستجد إلى حدّ اليوم الأربعاء في ولاية بنزرت 15 حالة منذ اندلاع الجائحة الفيروسية.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة المسجلة في الجهة بين يومي 4 و5 أكتوبر الجاري بلغ 132 حالة.

* ولاية المهدية

ارتفع العدد الجملي للإصابات بفيروس “كورونا” المستجد منذ شهر مارس الفارط، ليبلغ 353 إصابة، بعد تسجيل 14 إصابة جديدة اليوم الأربعاء.

* ولاية صفاقس

سجّلت ولاية صفاقس في آخر حصيلة أوردتها النشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس اليوم الأربعاء بخصوص انتشار وباء “كورونا” في الجهة 46 حالة إيجابية جديدة من مجموع 260 تحليلا تم إنجازها مؤخّرا.

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