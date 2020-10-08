قابس: تسجيل 15 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”

أفادت المكلفة بالاعلام وبالبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس سعاد اليحياوي مراسل (وات) أنه تم اجراء 97 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس “كورونا” وأن 15 عينة قد جاءت نتيجة تحاليلها “ايجابية”، وأثبتت اصابة اصحابها بالفيروس، مشيرة الى ان هذه الاصابات الجديدة تتوزع الى 10 اصابات بغنوش و05 اصابات بقابس المدينة.

وبينت اليحياوي ان العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” بلغ في ولاية قابس 1368 اصابة من بينها 1366 اصابة محلية، واشارت الى أن 1135 من بين هؤلاء المصابين قد تجاوزوا مرحلة نقل العدوى واصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.