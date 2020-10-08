بن عروس : 33 حالة وفاة بكوفيد 19 و1768 حالة اصابة

سجلت مدينة رادس من ولاية بن عروس، اليوم الخميس، حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا ليبلغ عدد الوفيات بهذه المدينة لوحدها إلى حد الان 7 وفايات، وليرتفع بذلك عدد الوفيات بالولاية إلى 33 حالة وفاة، وفق ما جاء في وثيقة عمل حصلت عليها مراسلة (وات) بالجهة.

كما سجلت ولاية بن عروس خلال الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا 1666 حالة اصابة مقابل 102 حالة اصابة خلال الموجة الاولى ليصل عدد الاصابات الجملية إلى حد الآن إلى 1768 حالة.

ويمثل عدد الوفيات بولاية بن عروس 1 فاصل 5 بالمائة بالنسبة للمعدل الوطني العام ، وياوي قسم الطب الباطني اليوم 22 حالة مصابة في حين تقيم 6 حالات اخرى بقسم الانعاش و9 حالات بقسم الاستعجالي، وبلغ عدد الاختبارات 8876 اختبارا…

وقد تقرر امس الأربعاء على اثر اجتماع لجان مجابهة الكوارث بولايات تونس الكبرى فرض حظر الجولان بداية من يوم الخميس لمدة خمسة عشر يوما الى غاية تاريخ 23 اكتوبر الجاري ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعة بداية من الساعة التاسعة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا ويومي السبت والاحد من الساعة السابعة مساء الى الساعة الخامسة صباحا، على ان يستثنى من هذا الاجراء الحالات الصحية العاجلة واصحاب العمل الليلي والتزود والتزويد واسواق الجملة.

كما تقرر عدم التنقل الا للضرورة القصوى داخل وخارج الاقليم، و الزامية ارتداء الكمامات بالفضاءات المفتوحة، و ضمان انتظامية التزويد بولايات الاقليم بجميع المواد والمنتوجات الاساسية والحساسة، و تعليق نشاط الاسواق الاسبوعية وصلاة الجمعة،

والمحافظة على استمرارية المؤسسات الاقتصادية مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية الموضوعة للغرض على ان تتولى اداراتها تمكين منظوريها من تراخيص تنقل اثناء فترة حظر الجولان.

ومن الاجراءات الاخرى المتخذة ضمان استمرارية العمل بالمؤسسات التربوية والتكوينية والاجتماعية ومؤسسات التعليم العالي العالي مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية بها، و منع الاستهلاك على عين المكان بالمقاهي والمطاعم وقاعات الشاي والاقتصار على بيع الماكولات والمشروبات خارجها.