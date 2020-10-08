المنستير: تراجع صابة الزيتون بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي

تقدّر صابة الزيتون خلال الموسم الفلاحي 2020-2021 بحوالي 18 ألف و500 طن، مقابل 97 ألفا و500 طن في الموسم الماضي، أي بتراجع قدره 80 في المائة وبانخفاض قدره 30 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي للجهة والمقدرّ بـ 60 ألفا و500 طن، وفق ما ذكرته، اليوم الخميس، رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير منيرة الغربي سهلول.

وأبرزت، في تصريح لـ”وات”، أن صابة هذا الموسم تعتبر ضعيفة، وذلك بسبب الانحباس الكلي للأمطار خلال شهري جانفي وفيفري 2020 مع قلّة الأمطار في نوفمبر 2019 رغم تسجيل كميات طيّبة في بداية الموسم (سبتمبر وأكتوبر 2019) وهو ما أثر على الإنتاج باعتبار أنّ 99 في المائة من غابات الزياتين في الجهة بعلية.

وانطلقت التحضيرات للموسم الزيتي الحالي إذ ينتظر بدء موسم جني الزيتون خلال نوفمبر المقبل لتحويل كمية الزيتون السالف ذكرها إلى 3760 طنا من الزيت على مستوى 128 معصرة بالجهة من بينها 22 معصرة بيولوجية وسكب كمية المرجين المقدرة بحوالي 12400 م3 في 4 مصبات مفتوحة بالجهة تفوق طاقتها الجملية كمية المرجين التي ستفرزها عملية تحويل صابة الزيتون الحالية، حسب منيرة الغربي سهلول.