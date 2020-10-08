الحبيب غديرة يُحذر من عدوى فيروس كورونا خلال تجمع أفراد العائلة ليلا في فترة حظر الجولان

اعتبر عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الحبيب غديرة، ان اهم اجراءات التوقي من كوفيد 19 تتمثل في ارتداء الكمامات وغسل اليدين بصفة منتظمة وتطبيق التباعد الجسدي، في حين يمثل اعلان حظر الجولان اجراء تكميليا لمكافحة انتشار المرض.

وشدد غديرة في تصريح ل-(وات)، على أهمية تطبيق البروتوكولات الصحية في الفضاءات التي يرتادها العموم، مبينا أن كافة الاجراءات التكميلية لتطويق الفيروس التاجي ومن بينها اقرار حظر الجولان، يجب ان لا تترافق مع مظاهر وسلوكات تؤدي الى انتقال العدوى.

ودعا في هذا السياق الى ضرورة أن لا يتحول المكوث في المنازل خلال فترة حظر الجولان ليلا الى مناسبة يتجمع فيها افراد الأسرة وتسجل فيها حالات تسرب للعدوى بمرض كورونا.

وكشف ان “فرض حظر الجولان سيكون له وقع على حصيلة الاصابات الا بعد مضي 14 يوما”، مبينا أن هدف تطبيقه يتمثل في تجنب السهرات والتظاهرات الليلية وكذا التجمعات في الملاهي والمقاهي.

جدير بالذكر انه سيتم بحلول الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس فرض حظر الجولان على مدى 15 يوما باقليم تونس الكبرى الذي يضم ولايات تونس ومنوبة وأريانة وبن عروس. وسيمتد الحظر من الساعة التاسعة ليلا إلى الخامسة صباحا بالنسبة لأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة ومن السابعة مساء إلى الخامسة صباحا يومي السبت والأحد .

ويأتي قرار حظر الجولان الليلي باقليم تونس الكبرى وهو القرار ذاته الذي بدأت ولايتا المنستير وسوسة في تطبيقه قبل أسبوع، غداة تسجيل تونس لحصيلة جديدة مرتفعة تجاوزت 2300 اصابة بفيروس كورونا خلال يومي 4 و5 أكتوبر الجاري.