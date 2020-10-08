وزارة الداخلية تدعو إلى الالتزام بمنع الجولان والاجراءات الوقائية من كورونا وتؤكد على تطبيق القانون على المخالفين

دعت وزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس، تزامنا مع أول أيام حظر الجولان الليلي بتونس الكبرى، عموم المواطنين بالولايات المعنية بقرارات منع الجولان إلى الالتزام بما جاء في هذه القرارات، مؤكّدة أنه سيتم العمل على التطبيق الجدي للقانون تجاه المخالفين لتوقيت وإجراءات منع الجولان وللإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية الهادفة للحفاظ على صحة المواطنين، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه يُستثنى من ذلك القطاعات الحيوية والحسّاسة والحالات الاستثنائية على غرار القطاع الصحي وأصحاب العمل الليلي وخدمات التزويد والتزود وأسواق الجملة والفلاحين والعملة الفلاحيين والشركات والمؤسسات الاقتصادية والمنشآت العمومية والخاصة للقطاعات الحيوية والمؤسسات الإعلامية والصحفية وقطاع النقل، شريطة الاستظهار بتراخيص في الغرض صادرة عن المؤسسات الراجعين لها بالنظر تبُرّر تنقلاتهم أثناء فترة حظر الجولان.

وفي هذا الجانب أكّدت الوزارة حرصها على تحقيق المعادلة بين ما تفرضه مقتضيات منع الجولان والالتزام بالبروتوكولات الصحية من ناحية، والمحافظة على استمرارية المرافق العمومية وتوفير الحاجيات الأساسية وتزويد الأسواق بمختلف المنتوجات الفلاحية والاستهلاكية لفائدة المواطنين من ناحية أخرى.

ووضعت وزارة الداخلية على ذمّة المواطنين أرقام النجدة التالية :

* 197 بالنسبة لوحدات الأمن الوطني.

* 193 بالنسبة لوحدات الحرس الوطني.

* 198 بالنسبة لوحدات الحماية المدنيّة.

* 194 بالنسبة لوحدات الحرس البحري.

وعند الضّرورة القصوى الإتصال بقاعة العمليّات المركزيّة بوزارة الدّاخليّة على الرّقم 71.335.000.

أو على الرقم الأخضر:80101111.

وكان ولاة إقليم تونس الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة) أعلنوا أمس عن جملة من القرارات الاستثنائيّة الهادفة لمجابهة فيروس كورونا، من بينها فرض حظر الجولان بالإقليم من التاسعة ليلا إلى الخامسة صباحا (من الإثنين إلى الجمعة) ومن السابعة مساء إلى الخامسة صباحا (السبت والأحد).