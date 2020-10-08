القصرين : 22 إصابة جديدة بفيروس ” كورونا” وثبوت حمل متوفي أصيل سبيبة للفيروس

سجّلت ، مساء اليوم الخميس ، ولاية القصرين 22 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد وذلك بعد صدور نتائج تحاليل 65 عيّنة تم تحليلها بالمخبر المرجعي بمستشفى فرحات حشاد بسوسة وفق ما أفاد به (وات) المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني .

وتوزعت الإصابات الجديدة وفق ذات المصدر بين مدينة القصرين ب 10 إصابات ومعتمدية سبيبة ب 6 إصابات ، من بينهم حالة وفاة سجّلت صباح اليوم واشتبه في حمل صاحبها للفيروس وثبتت إصابته من خلال النتائج الصادرة مساء اليوم، ومعتمدية فوسانة ب 4 إصابات مع إصابة بمعتمدية سبيطلة و أخرى بمعتمدية جدليان .

يشار إلى أن عدد الاصابات المسجلة بجهة القصرين منذ بداية جائحة “كورونا “إلى غاية اليوم بلغت 240 حالة إصابة موزعة بين 116 حالات نشيطة و112 حالة شفاء منهم 18 حالة مسجلة اليوم و12 حالة وفاة .