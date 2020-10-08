بنزرت: تسجيل إصابة 144 شخصا بفيروس كورونا خلال الـ48 ساعة الاخيرة

سجّلت ولاية بنزرت خلال الـ48 ساعة الأخيرة إصابة 144 شخصا بفيروس كورونا المستجد ، وفق ما افاد به مراسل (وات) المدير الجهوي للصحة بالنيابة الدكتور محمد البكري، مبيّنا ان عدد الإصابات المؤكدة بالجائحة الفيروسية في الجهة بات في حدود 896 حالة منذ اندلاع أزمة الفيروس بينما عدد الحالات النشيطة بات في حدود 453 حالة إصابة واما عدد حالات الوفاة فيبلغ 16 حالة .

ولاحظ المصدر ذاته ان عدد المقيمين بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة 4 مصابين وعدد المقيمين بقسم ” كوفيد19″ بذات المستشفى 7 اشخاص وحالتهم الصحية مستقرة وهو نفس الأمر بالنسبة لــ18 شخصا 18 المقيمين بقسم ” كوفيد19″ بمستشفى منزل بورقيبة .

يشار إلى أن ولاية بنزرت سجلت إصابة 12 فردا من الإطارات الطبية وشبه الطبية العاملين بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة وحالتهم الصحية مستقرة ، وفق ذات المصدر