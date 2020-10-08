إسداء خدمات النقل الجوي بالمطارات التونسية سيتواصل بنسق عادي خلال فترة حظر الجولان ليلا

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، أن إسداء خدمات النقل الجوي بالمطارات التونسية سيتواصل بنسق عادي، خلال فترة حظر الجولان الليلي باقليم تونس الكبرى، الذي انطلق اليوم الخميس 08 أكتوبر 2020 ويتواصل لمدة 15 يوما

ويُستثنى من تطبيق حظر الجولان أصحاب الأعمال الليليّة الذين تستوجب طبيعة نشاطهم مواصلة العمل ليلا مع الحرص على تقديم ما يُثبت ضرورة ممارستهم لعملهم خلال فترة حظر الجولان والمسافرين المغادرين أو القادمين شريطة الإستظهار بتذكرة السفر وجواز السفر عند الذهاب أو العودة، حسب ما افادت به الوزارة في بلاغ لها. كما أعلنت أنه، في إطار تسهيل عمليات نقل البضائع خاصة منها الحيوية والمنتوجات المرتبطة بعمليات التصدير والتوريد، بامكان أصحاب عربات نقل البضائع التنقل خلال فترة حظر التجول شريطة استظهار السائق بترخيص أو إذن بمأمورية من صاحب المؤسسة أو الناقل.

وذكرت وزارة النقل واللوجستيك بوجوب الامتثال لتعليمات الوحدات الأمنيّة، حرصا على معاضدة الجهود الوطنيّة لمكافحة تفشي فيروس كوفيد-19.