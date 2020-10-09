أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الجمعة 09 أكتوبر

عاجل: 409 حالة وفاة بفيروس كورونا في تونس..

عاجل: ايقاف الدروس في معهد ثانوي بسبب فيروس كورونا..

عاجل: زبير بية يُعلن اصابته بفيروس كورونا

بن عروس: تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

2020/10/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

انضافت 71 إصابة جديدة لسجل الإصابات في ولاية بن عروس بعد صدور نتائج تحاليل مخبرية لحوالي 220 شخصا يمثلون اخر دفعة تم إرسالها إلى المخابر المرجعية المختصة، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية فتحي اللطيف (وات)

ويرتفع بذلك عدد الحالات التي مازالت حاملة للفيروس الى 1130 مصابا في الوقت الذي بلغ فيه عدد الحالات التي تماثلت للشفاء اكثر من 500 شخص موزعين بين مراكز الحجر الصحي الإجباري والمستشفيات والعزل الذاتي المنزلي

في نفس السياق يقيم 13 مريضا بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالياسمينات، وذلك نظرا لغياب أسرّة تأويهم بالأقسام الاستشفائية ومن بين المقيمين 6 حالتهم حرجة وهم في حاجة ماسّة إلى أسرّة إنعاش، وفق مصادر طبية بالمستشفى.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn