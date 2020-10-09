بن عروس: تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

انضافت 71 إصابة جديدة لسجل الإصابات في ولاية بن عروس بعد صدور نتائج تحاليل مخبرية لحوالي 220 شخصا يمثلون اخر دفعة تم إرسالها إلى المخابر المرجعية المختصة، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية فتحي اللطيف (وات)

ويرتفع بذلك عدد الحالات التي مازالت حاملة للفيروس الى 1130 مصابا في الوقت الذي بلغ فيه عدد الحالات التي تماثلت للشفاء اكثر من 500 شخص موزعين بين مراكز الحجر الصحي الإجباري والمستشفيات والعزل الذاتي المنزلي

في نفس السياق يقيم 13 مريضا بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالياسمينات، وذلك نظرا لغياب أسرّة تأويهم بالأقسام الاستشفائية ومن بين المقيمين 6 حالتهم حرجة وهم في حاجة ماسّة إلى أسرّة إنعاش، وفق مصادر طبية بالمستشفى.