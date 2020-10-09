كوفيد 19: تقييم شامل للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة يفضي إلى حصر 6 ولايات و26 معتمدية كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة ان المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة قام، في إطار المتابعة الدوريّة لتفشي وباء كورونا، بتقييم شامل لكل المعتمديات، أفضى إلى حصر 6 ولايات و26 معتمدية كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفعة.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها، إنه قد أحالت هذه القائمة إلى السلطات الجهويّة المعنيّة قصد تطبيق الإجراءات الصحيّة والأمنيّة التي تمّ إقرارها في مجلس الوزراء المضيّق المنعقد يوم 3 أكتوبر 2020 مضيرة الى ان الولايات الست المصنفة ذات خطورة انتشار مرتفعة هي أريانة وبن عروس وتونس ومنوبة وسوسة والمنستير

وتشمل قائمة المعتمديات المصنفة كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفعة لوباء “كورونا” كلا من معتمدية نابل وقربة وسليمان وزغوان والجم وبنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية ورأس الجبل وباجة الشمالية وباجة الجنوبية وجندوبة الشمالية وجندوبة والكاف الغربية والكاف الشرقية والدهماني والقيروان الشمالية والقيروان الجنوبية وسيدي بوزيد الغربية وسيدي بوزيد الشرقية وسبالة أولاد عسكر وقابس الجنوبية وغنوش وجربة حومة السوق وتوزر وقفصة الشمالية وقفصة الجنوبية.

يذكر ان المجلس الوزاري المضيق الملتئم السبت 3 أكتوبر 2020 حول تطورات الوضع الوبائي في تونس، أقر تدابير خاصة بالمناطق ذات خطورة الانتشار المرتفعة لفيروس كورونا تتمثل بالخصوص في تطبيق الحجر الصحي الجهوي لمدة 15 يوما مع فرض حظر الجولان بالجهة ومنع التنقل خارجها، وتعليق صلاة الجمعة، وإلزامية ارتداء الكمامة بما في ذلك بالفضاءات المفتوحة، وضمان استمرارية العمل بالمؤسسات التربوية والتكوينية والاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي، مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية الموضوعة للغرض.

وتقرر أيضا بالمناطق ذات خطورة الانتشار المرتفعة الاقتصار، بالنسبة للمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم، على بيع المأكولات والمشروبات المعدّة للاستهلاك خارج المحل مع منع الاستهلاك على عين المكان، والقيام بحملات التنظيف والتعقيم بجميع الفضاءات والأماكن العامة وذلك بصفة دورية من قبل المصالح المعنية.