عاجل-تجاوزت 31: هذه الولايات والمعتمديات المصنفة ذات خطورة انتشار مرتفعة لفيروس كورونا

صنّف المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة 6 ولايات و26 معتمدية كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفعة لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة في بلاغ اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 احالة هذه القائمة إلى السلطات الجهوية قصد تطبيق الإجراءات الصحية والأمنية التي تمذ إقرارها في مجلس الوزراء المضيّق الذي انعقد في 3 أكتوبر الجاري.

ويشمل التصنيف كلّ من ولايات أريانة وبن عروس وتونس ومنوبة وسوسة والمنستير.

كما يشمل معتمديات في مناطق متفرّقة من البلاد وهي:

نابل

قربة

سليمان

زغوان

الجم

بنزرت الشمالية

بنزرت الجنوبية

راس الجبل

باجة الشمالية

باجة الجنوبية

جندوبة الشمالية

جندوبة

الكاف الغربية

الكاف الشرقية

الدهماني

القيروان الشمالية

القيروان الجنوبية

سيدي بوزيد الغربية

سيدي بوزيد الشرقية

سبالة ولاد عسكر

قابس الجنوبية

غنوش

حومة السوق جربة

توزر

قفصة الشمالية

قفصة الجنوبية

وفي ما يلي تذكير بالتدابير الخاصة داخل المناطق ذات خطورة انتشار مرتفعة التي أقرّها المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم السبت 3 أكتوبر 2020 لإعتمادها لمدة 15 يوما:

* فرض حظر الجولان بالجهة.

* منع التنقل خارج الجهة.

* إلزامية ارتداء الكمامة بما في ذلك بالفضاءات المفتوحة.

* ضمان انتظامية التزويد بالجهة بجميع المواد والمنتوجات الحساسة والأساسية

* المحافظة على استمرارية نشاط المؤسسات الاقتصادية بالجهة مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية الموضوعة للغرض.

* ضمان استمرارية العمل بالمؤسسات التربوية والتكوينية والاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية الخاصة بها.

* تعليق صلاة الجمعة.

* الاقتصار، بالنسبة للمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم، على بيع المأكولات والمشروبات المعدّة للاستهلاك خارج المحل مع منع الاستهلاك على عين المكان.

* القيام بحملات التنظيف والتعقيم بجميع الفضاءات والأماكن العامة وذلك بصفة دورية من قبل المصالح المعنية.