زغوان : تسجيل 5 إصابات لدى إطارات شبه طبية بالفحص من جملة 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تلقت مصالح الصحة بزغوان اليوم الجمعة 9 أكتوبر نتائج إيجابية لـ 15 تحليلا مخبريا منها 5 لدى إطارات شبه طبية بالفحص وفق ما أكّده سهيل بالي المدير الجهوي للصحة بزغوان في تصريح لـ( وات ).

وذكر أن عدد الاصابات لدى الاطارات الطبية وشبه الطبية ارتفع على إثرالنتائج الجديدة إلى 23 حالة فيما قفزت حصيلة الاصابات بالجهة إلى 267 حالة موضّحا بخصوص تواصل توقف الدروس بالمعهد الثانوي محمود المسعدي بالفحص منذ يوم الاثنين 5 أكتوبر الجاري نتيجة إصابة 3 أساتذة وعون مخبربالفيروس ، أن التحاليل التي خضع لها 9 من مخالطيهم لم تصدر بعد وهو ما جعل نقابات التعليم بالجهة بمساندة الاتحاد الجهوي للشغل تتمسّك بغلق المعهد إلى حين صدورنتائج هذه التحاليل .

وعبّرهيكل بن يوسف الكاتب العام الجهوي للفرع الجامعي للتعليم في تصريح لـــ(وات) عن استغرابه لتأخرهذه النتائج رغم دقتها وارتباطها بمستقبل تلاميذ المعهد وبحياة الحالات المشتبهة على حد تعبيره .