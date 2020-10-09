باجة : إصابة 59 إطارا وعونا بقطاع الصحة في الجهة

سجّلت بولاية باجة إصابة 59 اطارا وعونا للصحة بفيروس كورونا المستجد منهم 34 عونا واطارا بالمؤسسات الاستشفائية بمدينة باجة وخاصة المستشفي الجهوى وهو ما أدّى الى نقص حادّ فى الاعوان عدد وأثّر على الخدمات بهذا المستشفي حسب ما صرّح به محمد على بوغلابة رئيس اللجنة العلمية والطبية بالمستشفي الجهوى بباجة.

من جهة اخري وصل عدد ضحايا الفيروس في الجهة الذين توفّي اغلبهم بالمستشفي الجهوى في باجة 15 شخصا علما ان ولاية باجة تعد حاليا 231 حالة نشيطة منها 194 حالة بباجة الشمالية وباجة الجنوبية

اللتين تم اعلانهما امس معتمديتين موبوءتين من جملة 342 شخصا اصيبوا بالفيروس فى الفترة المتراوحة بين 26 جوان الى 8 اكتوبر الجاري منهم 259 بباجة الشمالية وباجة الجنوبية حسب احصائيات تحصّلت عليها (وات) من المدير الجهوى للصحة خميس الكعبي.

وفي سياق متّصل بلغ عدد حالات الشفاء 96 شخصا إلى حدود أمس الخميس.