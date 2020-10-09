لطفي شرف الدين ينفي أية نية له في التفويت في أسهمه في قناة التاسعة

نشرت بعض المواقع الإعلامية الإلكترونية خبرا مفاده أن جلسة عامة خارقة للعادة لشركة”في للإنتاج”( V PRODUCTION ) المالكة لقناة “التاسعة” صادقت على عملية الترفيع في رأس المال الاجتماعي للشركة المذكورة إلى حدود 2.73 مليون دينار من خلال إدماج حساب جار للشركاء .وقد تم إصدار 27300 سهم جديد بقيمة 100 دينار للسهم الواحد. كما ورد صلب الخبر المذكور أن شركة ” Olivier Invest SICAF ” شرعتفي اقتناء الأسهم المملوكة من طرف السيد لطفي شرف الدين في رأسمال شركة “في للإنتاج” المالكة لقناة “التاسعة”من خلال تنفيذها لحق الشفعة عندما كان السيد لطفي شرف الدين يرغب في بيع وإحالة أسهمه إلى عائلة سامي الفهري.

وفي إطار التوضيح وإنارة الرأي العام بحقيقة الأمورفإن السيد لطفي شرف الدين حرص على أن يكذّب قطعيا خبر بيعأسهمه وإتمام الإحالة لفائدة شركة « Olivier Invest SICAF »عن طريق ممارسة هذه الأخيرة لحق الشفعة وفي هذا الإطار يفيد الرأي العام بما يلي:

– لقد رغبت شركة ” Olivier Invest SICAF “في ممارسة حق الشفعة وعرضت عليهمبلغ 250 ألف ديناربعنوان شفعتها ورغبتها في شراء أسهمه التي كانت محل رغبة في الشراء من طرفعائلة السيد سامي الفهريمقابل مبلغ 8.894.000 دينار التي سبق عرضها عليه من عائلة السيد سامي الفهري إلا أنه رفض العرض المقدم من طرف شركة ” Olivier Invest SICAF “وقد تمّ توثيق ذلكالرفض صلب محضر مداولات مجلس الإدارة المؤرخ في 12/07/2019.

– وبتاريخ 23/12/2019استصدرت شركة “في للإنتاج”( V PRODUCTION ) الحكمالاستعجالي عدد 11285 بتاريخ 11/09/2019 الذي قضى بتسمية خبير لتقدير قيمة أسهمه وفقا لأحكام الفصل 14 من القانون الأساسي للشركة . غير أن الخبير تجاوز الأجل الممنوح له قانونا في تقدير الأسهم. وقد طلبت شركة ” V PRODUCTION ” من القضاء الاستعجالي تمديد هذا الأجل أكثر من مرة لكن القضاء الإستعجالي في القضية عدد 14349 بتاريخ 21/11/2019 رفض هذا التمديد فأضحى عملالخبير المنتدب – ومن ورائه طلب الشفعة المقدم من طرف شركة « Olivier Invest SICAF »لشراء اسهمه- خارج الآجال و بالتالي باطلا و لا عمل عليه .

– ومع ذلكوبالرغم من أن عملية الإحالة لم تتم وإن رفض السيد لطفي شرف الدين لعرض الشركة المذكورة كان و اضحا و موثقا بصورة رسمية فقد حاولت شركة « Olivier Invest SICAF »إعادة عرض الشراء عليهمرة ثانية وقامت بتاريخ 07/09/2020 بعرض صك بنكي معتبرة أنه ” ثمن الأسهم ” و طالبت إمضاء اذن البيع وهو ما رفضه السيد لطفي شرف الدين.وقد تم توثيق ذلك صلب محضر رسمي .

– حاليا وبصورة متمردة خارجة عن القانون وبدون سند عقدي أو قضائياعتبرت شركة “في للانتاج” في شخص رئيس مجلس إدارتها أن عملية البيع مازالت محل إنجازمن ناحية الا انها وبتناقض غريب من ناحية أخرى تعسفت في تحييد الأسهم التابعة له عند احتساب نسبة توزيع رأس المال كقاعدة للتصويت بالجلسة العامة الخارقة للعادة للشركاء إذ وبالرغم من أن البيع لم يتم وان جميع اسهم السيد لطفي شرف الدين لازالت على ملكه فقد وقع عقد جلسة عامة خارقة للعادة في 08/09/2020 لإنجاز عملية الترفيع في رأس المال وعُرض الأمر على التصويت وفقا لتوزيع رأسمال مخالف للواقع ولحقيقة وضعية سجل المساهمين و تم تحيد جميع اسهم لطفي شرف الدين من تركيبة راس المال المعتمد في التصويت وهي أفعال تشكّل جريمة تدليس إضافة إلى أنها أعمال باطلة لأن السيد لطفي شرف الدين يمتلك 49% من رأسمال شركة “في للإنتاج” « V PRODUCTION » وهي نسبة تسمح له برفض مقرر الترفيع في رأس المال بالإدماج المذكور وهو ما تم فعلا و تم توثيق ذلك بواسطة عدلي اشهاد حضرا الجلسة بإذن قضائي و عاينا الرفض المذكور.

– وعليه فإن السيد لطفي شرف الدين يؤكد ان عملية الترفيع المزعومة جاءت باطلة ودون سند قانوني وإن الأمر حاليا معروض أمام القضاء بسبب خرق القواعد الشكلية والإجرائية لعملية الترفيع في رأس المال بإدماج رصيد الحساب الجاري للمساهمين وبسبب تدليس سجل المساهمين وأخيرا بسبب اعتماد نسب تصويت باطلة.

وعلى هذا الأساس ووفقا لكل ما ذكر آنفا فإن الخبر الذي تم نشره غير صحيح لا فيما يتعلق بمسألة بيع أسهم السيد لطفي شرف الدين لفائدة شركة « Olivier Invest SICAF »ولا في مسألة صحة عملية الترفيع في رأس المال بإدماج رصيد الحساب الجاري للمساهمين.