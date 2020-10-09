ضبط شخص بحوزته 7000 قرصا مخدّرا نوع “إكستازي”

في إطار التصدّي لظاهرة مسك وإستهلاك وترويج المخدّرات بجميع أنواعها، تمكنت يوم 08 أكتوبر 2020 الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة بالتنسيق مع الفرقة الجهويّة لمكافحة المخدّرات بسوسة من ضبط شخص (32 سنة قاطن ولاية القيروان من ذوي السّوابق العدليّة) على متن سيّارة قادما من تونس العاصمة في إتجاه ولاية سوسة، بتفتيش السيّارة تفتيشا دقيقا تمّ العثور على 7000 قرصا مخدّرا نوع “إكستازي” كانت مخفيّة بإحكام أسفل كرسي السّائق ومبلغا ماليّا قدره 220 دينارا.

بمزيد التحرّي في شأن المظنون فيه والتنقل إلى منزله وتفتيشه بعد مراجعة النيابة العموميّة، تمّ العثور على حوالي 04 غرامات من مسحوق أبيض يُشتبه في كونه من النوع المخدّر.

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.