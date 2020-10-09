والي زغوان يقرر فرض حظر الجولان بمعتمديتي زغوان والفحص لمدة 15 يوما واتخاذ إجراءات مصاحبة

قرّر صالح المطيراوي والي زغوان اليوم الجمعة 9 أكتوبر فرض حظر الجولان بمعتمديتي زغوان والفحص بداية من يوم غد السبت من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا ، كما قرر اتخاذ عدة إجراءات مصاحبة ضمن هذا القرارتتعلق بإلزامية ارتداء الكمامة بكل الفضاءات بما في ذلك المفتوحة وتعليق صلاة الجمعة بكافة مساجد المعتمديتين والاقتصار على صلوات الخمس مع احترام البروتوكول الصحي الخاص بالمساجد ، ومنع جميع الألعاب الورقية والشيشة والكؤوس ذات الاستعمال المتعدد بالمقاهي والمطاعم والسماح ببيع المأكولات والمشروبات المعدّة للاستهلاك ،خارج هذه الفضاءات مع منع استعمال الكراسي والطاولات وفق نص القرار الذي تم نشره بالصفحة الرسمية لولاية زغوان .

وأوضح والي الجهة في تصريح لــ(وات ) أنه تم اتخاذ هذا القرار استنادا إلى قرار خلية أزمة كوفيد المنبثقة عن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بزغوان التي انعقدت اليوم الجمعة بمقر الولاية وبعد التشاور والتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة ، وذلك نتيجة للتطور الوبائي والارتفاع السريع للحالات المصابة بفيروس كورونا بالجهة عموما وبالمعتمديتين المعنيتين على وجه الخصوص بعد أن تجاوزتا مقياس 250 إصابة على كل 100 ألف ساكن .

وأضاف الوالي إلى أن هذا القرار والاجراءات المصاحبة تهدف إلى تطويق أزمة الوباء ومواجهته والحدّ من انشاره بالاعتماد على وعي المواطن والتزام الهياكل المتدخلة بتنفيذ هذا القرار، مشيرا إلى أن تمديد فترة الحظر من عدمه مرتبط بتطورات الوضع الوبائي الذي ستقوم المصالح الصحية بالجهة بتقييمه خلال مدة الحظر .