المشيشي يجتمع بممثلي هياكل نقابية إعلامية ويؤكد الحرص على توفير الضمانات التشريعية لتكريس حرية الإعلام

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي، في لقاء بممثلي هياكل نقابية لقطاع الإعلام انعقد اليوم الجمعة بالقصبة، حرص الحكومة على توفير كل الضمانات التشريعية والقانونية لتكريس حرية الإعلام واستقلاليته، بعيدا عن كل أشكال التدخل والتوظيف.

وقال المشيشي، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، إن إصلاح الإعلام وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي عبر التشاور المتواصل مع ممثلي القطاع يعدّ من أبرز أولويات الحكومة.

وأكد رئيس الحكومة، في الاجتماع الذي حضره ممثلون عن نقابة الصحفيين وجامعة مديري الصحف واتحاد الشغل، الدعم المطلق لحرية الإعلام كركيزة أساسية للمسار الديمقراطي التعددي الذي انتهجته تونس بعد الثورة.

من جهته، أفاد سامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالاعلام، في تصريح، بأن اللقاء كان إيجابيا وتطرق بالأساس إلى وضعية المؤسسات الاعلامية التي تشكو صعوبات بسبب جائحة كوفيد-19.

وأوضح أن رئيس الحكومة تعهد بتطبيق ما تم الاتفاق فيه مع الحكومة السابقة من قرارات لحماية الصحفيين في مجابهة هذه الجائحة، وذلك بالنظر للدور المحوري للاعلام في وضعية الانتقال الديمقرطي التي تعيشها البلاد.

وحضر اللقاء كل من فوزية الغيلوفي عضو النقابة الوطنية للصحفيين التُونسيين مكلفة بالعلاقات الخارجية، والطيب الزهار رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف ومحمد العروسي بن صالح المدير التنفيذي للجامعة التونسية لمديري الصحف وسامي الطاهري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالاعلام.