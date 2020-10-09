سوسة-كوفيد 19: تسجيل 119 إصابة جديدة وارتفاع اجمالي الإصابات المكتشفة الى 2927 حالة إصابة

أفادت رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة، حفصية العذاري، بأن ولاية سوسة سجلت، اليوم الجمعة، 119 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 380 تحليل تقص للفيروس، ليرتفع بذلك اجمالي الإصابات بالجهة إلى 2927 إصابة مكتشفة.

وأضافت العذاري، في تصريح لـ”وات”، أن من بين الإصابات الجديدة المكتشفة، تم تسجيل 11 إصابة في صفوف أعوان الصحة، معلنة عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين أتموا فترة الحجر الصحي بالجهة الى 873 شخصا.

وشهد اليوم، وفق ذات المصدر، تسجيل 5 وفيات جديدة، ليبلغ العدد الجملي للوفيات بولاية سوسة، منذ تاريخ فتح الحدود يوم 27 جوان الماضي، 72 حالة وفاة.