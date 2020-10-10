عاجل-في حصيلة هي الاعلى منذ انتشار الوباء: تونس تسجل 3137 اصابة جديدة بفيروس كورونا..

بلغ عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال يومي 8 و9 أكتوبر الجاري في تونس 3137 اصابة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليوم السبت.

وتعتبر هذه الاصابات حصيلة قياسية جديدة هي الاعلى منذ اكتشاف أول حالة اصابة بالفيروس التاجي مطلع مارس المنقضي وجاءت غداة اجراء الفرق الطبية ل8886 عملية تحليل مخبري.

وبلغ اجمالي حالات الاصابة منذ شهر فيفري الى غاية 9 اكتوبر الحالي 31259 حالة من مجموع اكثر من 271 ألف عملية تحليل أجرتها الفرق الطبية منذ بدء الجائحة.

وسجل يوما 8 و9 أكتوبر الجاري 47 حالة وفاة اضافية ليرتفع عدد الوفايات التي تم الابلاغ عنها منذ شهر فيفري الى 456 حالة وفاة، وفق الاحصائيات المحينة لوزارة الصحة.

ويقيم حاليا 132 مريضا بكورونا بأقسام العناية المركزة فيما يخضع حاليا 63 مصابا آخرين الى التنفس الاصطناعي.

وتكفلت المستشفيات اثناء الفترة المتراوحة من فيفري الى غاية 9 اكتوبر الجاري ب1413 مريضا.