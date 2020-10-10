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سيدي بوزيد-كوفيد 19: تسجيل حالة وفاة ثانية اليوم وارتفاع اجمالي الوفيات بالجهة إلى 13 حالة

2020/10/10 أخبار, المصدر, مجتمع

سجلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم السبت، حالة وفاة ثانية بفيروس “كورونا” بقسم “الكوفيد 19” بالمستشفى الجهوي ، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 13 حالة وفاة،
بحسب كاهية مدير رعاية الصحة الاساسية بالادارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير السعيدي.
وأوضح السعيدي ، في تصريح لـ”وات”، أن حالة الوفاة الأخيرة تعود لشخص أصيل منطقة المكارم من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية، يبلغ من العمر 65 سنة ويعاني من بعض الأمراض، وفق تأكيده.
يشار إلى أن العدد الجملي للمصابين بفيروس “كورونا” قد بلغ في ولاية سيدي بوزيد 684 حالة اصابة مؤكدة بعد ان سجلت الجهة اليوم 29 حالة اصابة جديدة، اضافة تسجيل حالة وفاة في وقب سابق اليوم لمسنّ يبلغ من العمر 75 سنة أصيل معتمدية سيدي بوزيد الغربية.

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