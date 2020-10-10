المنستير: انطلاق حملة جهوية لتعقيم 235 مؤسسات تربوية بالجهة لضمان تطبيق البروتوكول الصحي بدقة

انطلقت اليوم تحت إشراف السلطة الجهوية حملة تعقيم جهوية تتواصل يومين بمشاركة 31 بلدية في ولاية المنستير لتعقيم المؤسسات التربوية بكامل الجهة والتي تعدّ 157 مدرسة ابتدائية و78 بين مدارس إعدادية ومعاهد للتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد وفق ما صرّح به لـ( وات) المندوب الجهوي للتربية بالمنستير المنجي سليم.

وتأتي هذه الحملة ضمن دعم جهود المؤسسات التربية لتنفيذ البروتوكول الصحي بكلّ دقة إذ “لاحظنا أن هناك بعض النقائص” حسب المنجي سليم، مؤكدا أنّ المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير ستواصل مدّ المؤسسات التربوية بمستلزمات التعقيم.

وسبق أن وفرت المندوبية الجهوية للتربية آلات قيس الحرارة لكل المؤسسات التربوية بالجهة علاوة على التكفل بتزويد المدارس الإبتدائية بمستلزمات التعقيم ومواد التنظيف باعتبار أنّه ليست لديها ميزانية مخصصة لذلك على غرار المدارس الإعدادية والمعاهد