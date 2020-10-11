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بن عروس: تسجيل 55 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد حالات التعافي منذ بداية الجائحة إلى 1479 حالة

2020/10/11 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت اللجنة الجهوية لمتابعة تداعيات فيروس كورونا والتصدي لانتشاره ببن عروس، لدى انعقادها اليوم الأحد، 55 إصابة جديدة انضافت إلى سجل الإصابات في جهة بن عروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 1997 إصابة.

وأفاد رئيس اللجنة، محمد بن خليفة، مدير مكتب “وات” ببن عروس، بأن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء اعتمادا على البروتوكول الصحي الجديد، بلغ 1479 حالة، وبلغ عدد الحالات النشيطة 497 حالة، من بينها 12 حالة تقيم بقسم الطب الباطني بالمستشفى الجهوي ببن عروس، و6 حالات بقسم الإنعاش و10 حالات بقسم الاستعجالي.

وفي ما يتعلق بالمقيمين بمركز الحجر الصحي ببرج السدرية، غادر 24 مصابا بعد شفائهم تماما من الفيروس، ومازال يقيم بنفس المركز 169 مصابا، وفق آخر تحيين صادر عن المركز.

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