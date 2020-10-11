هذه الليلة ،انطلاق تنفيذ حظر الجولان بكامل جزيرة جربة وتفعيل جملة من القرارات للحد من انتشار فيروس كورونا

ينطلق هذه الليلة تنفيذ حظر الجولان بكامل جزيرة جربة من الساعة التاسعة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا مع استثناء بعض القطاعات منها الامنية والصحية وذلك لمدة 15 يوما مع القيام بعملية متابعة وتقييم بعد اسبوع للتعديل او مواصلة هذا الاجراء الى جانب تفعيل حزمة من الاجراءات الاخرى التي انبثقت عن اجتماع يوم الجمعة للجنة مجابهة فيروس كورونا بولاية مدنين.

وجاء هذا القرار وبقية الاجراءات الاخرى للحد من انتشار فيروس كورونا بعد تصنيف معتمدية حومة السوق كواحدة من المناطق ذات الانتشار خطير لفيروس كورونا الا ان والي مدنين حبيب شواط اعتبر ان كامل الجزيرة بمعتمدياتها الثلاثة وحدة متكاملة تخضع لنفس الاجراءات ونجاعة التحرك والتدخل يستوجب ان تنفذ كل القرارات على كامل الجزيرة.

وتتضمن هذه القرارات التقليص من عملية التنقل خارج الجزيرة والتقليص بنسبة خمسين بالمائة من طاقة نشاط المطاعم والمقاهي وقاعات الشاي مع الزامها بتطبيق البرتوكول الصحي وتكوين لجنة مشتركة بين الامن والبلدية لمتابعة تنفيذ البرتوكول واتخاذ اجراءات الغلق لكل المخالفين.

وتقررضمان انتظامية التزود بالمواد الاستهلاكية والحساسة والزامية ارتداء الكمامة زيادة عن الفضاءات المغلقة بالفضاءات المفتوحة وتكثيف عمليات المراقبة الامنية لفرض الالتزام بهذا القرار ومشاركة المجتمع المدني في توفير الحاجيات من الكمامات لمستحقيها.

وستنطلق من جهة اخرى عمليات تعقيم وتنظيف تسخر لها كل الامكانيات الجهوية للحماية المدنية والبلدية ستشمل كل الجزيرة والادارات بها على ان تنتظم كل ثلاثة ايام وهو ما يعاضد المجهود المدني المحلي للتعقيم الذي يتواصل في عدة مؤسسات وخاصة منها التربوية واخرها عملية تعقيم اليوم شملت المعهد الثانوي بحومة السوق.

كما تضمنت القرارات نقل كل المصابين من الحجر الذاتي الى مركز الحالات الموجبة بجربة للحد من حالات العدوى اضافة الى توحيد توقيت صلاة الجمعة وتطبيق البرتوكول الصحي الذي يعتمد بالمساجد.

وتبقى في مقابل ذلك المؤسسات الاقتصادية السياحية منها والصناعية والتربوية والتعليمية والجامعية في نشاطها العادي مع ضرورة احترامها البرتوكول الصحي الذي ستراقب مدى تطبيقه لجان تضم المعتمدين والجهة المعنية سيتم تكوينها.

ورغم تراجع عدد الاصابات في هذه الايام الاخيرة بمعتمدية حومة السوق الا انها لا تزال تسجل يوميا معدل 4 اصابات مقابل ارتفاع عدد حالات الشفاء وعدم وجود حالات استشفائية من بين مصابي كورونا