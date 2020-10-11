سليانة تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الحالات الإيجابية بالجهة الى 128 حالة

سجلت ولاية سليانة مساء اليوم الأحد 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات الإيجابية بالجهة منذ انتشار جائحة كورونا الى 128 حالة.

وذكر كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير ل”وات” أن الاصابات الجديدة تتوزع بين 3 حالات بسليانة المدينة من بينهم إطار شبه طبي، واخرى بالكريب.

ومن جهة اخرى، سجلت الجهة خلال 14 الايام الاخيرة 52 حالة مؤكدة فيما بلغ عدد حالات الشفاء منذ بداية انتشار الوباء 72 حالة اي بنسبة 58 بالمائة من العدد الجملي للاصابات حسب اخر احصائيات للادارة الجهوية للصحة بسليانة.