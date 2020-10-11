قضية “الاعتداء” على المحامية نسرين القرناخ .. القضاء يقرر الإبقاء على رئيس مركز الأمن بالمروج الخامس في حالة سراح

قابس-كوفيد19: قرار بغلق معتمدية غنوش لمدة 15 يوما

عاجل-في حصيلة هي الاعلى منذ انتشار الوباء: تونس تسجل 3137 اصابة جديدة بفيروس كورونا..

وزير الصحة : ولاية سليانة تعتبر من أحسن الجهات التي تمكنت من مقاومة تفشي الوباء

سليانة تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الحالات الإيجابية بالجهة الى 128 حالة

2020/10/11 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية سليانة مساء اليوم الأحد 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات الإيجابية بالجهة منذ انتشار جائحة كورونا الى 128 حالة.
وذكر كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير ل”وات” أن الاصابات الجديدة تتوزع بين 3 حالات بسليانة المدينة من بينهم إطار شبه طبي، واخرى بالكريب.
ومن جهة اخرى، سجلت الجهة خلال 14 الايام الاخيرة 52 حالة مؤكدة فيما بلغ عدد حالات الشفاء منذ بداية انتشار الوباء 72 حالة اي بنسبة 58 بالمائة من العدد الجملي للاصابات حسب اخر احصائيات للادارة الجهوية للصحة بسليانة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn