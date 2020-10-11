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نابل: إخماد حريق نشب في عربات قطار غير مستعملة بمستودع الشركة الوطنية للسكك الحديدية بالمرازقة

2020/10/11 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكن أعوان الحماية المدنية بنابل بعد ظهر اليوم الأحد من إخماد حريق نشب بعربات قطار غير مستعملة بمستودع الشركة الوطنية للسكك الحديدية بمنطقة المرازقة من ولاية نابل، وفق ما ذكره مصدر أمني لمراسلة (وات).
وأكد المصدر ذاته، أنه تم تسجيل خسائر مادية دون اي خسائر بشرية، مشيرا إلى أن الحريق أتى على 18 عربة من بين 23 من العربات القديمة.
وأضاف أنه تم فتح تحقيق في الغرض وإيقاف 4 أطفال لا يتجاوز أعمارهم 14 سنة يشتبه في تورطهم في هذه الحادثة وذلك بعد الرجوع إلى كاميرا المراقبة الموجودة في المستودع.

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