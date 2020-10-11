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تطاوين :تسجيل ثامن وفاة بكوفيد-19 في الجهة

2020/10/11 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

ارتفع اليوم الاحد عدد الوفيات من المصابين بفيروس كورونا المستجد في ولاية تطاوين الى ثماني حالات بعد وفاة مسن في التسعينات من عمره بقسم كوفيد-19 حسب ما افاد به مصدر من المستشفى الجهوي بتطاوين مراسل وات في الجهة.
وقال ذات المصدر ان هذه الحالة هي الثانية المتاكد اصابتها بالفيروس وتدخل المستشفى دون تنسيق مسبق بعد ان اخرجت من احدى المصحات الخاصة.
وكان عدد الاصابات بكوفيد-19 قد بلغ منذ وفق نتائج تحاليل يوم الجمعة الماضي 186 حالة منذ اعادة فتح الحدود يوم 27 جوان الماضي شفي منها اكثر من مائة وثلاثين فيما يخضع البقية للحجر الصحي في منازلهم.

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