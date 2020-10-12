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زغوان: تسجيل حالة وفاة اضافية و4 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” واستئناف الدروس بمعهد محمود المسعدي بالفحص

2020/10/12 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية زغوان اليوم الاثنين، حالة وفاة إضافية بفيروس “كورونا” لرجل يبلغ من العمر 75 سنة تم إيواؤه بوحدة “الكوفيد 19” منذ يوم 6 أكتوبر الجاري على إثر إصابته بالفيروس، وفق حسب ما أكده المدير الجهوي للصحة سهيل بالي في تصريح ل(وات)

واوضح بالي ان عدد الوفيات ارتفع إلى 11 حالة، منها 3 وفيات سجلت في الأيام الثلاثة الأخيرة، واضاف أنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس بزغوان لترتفع حصيلة الاصابات إلى 305 إصابات منذ تاريخ فتح الحدود في 27 جوان الفارط

وفي سياق متصل، ذكر الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي هيكل بن يوسف في تصريح ل(وات) ، أن الدروس استؤنفت اليوم بمعهد محمود المسعدي بالفحص بعد توقف لمدة أسبوع على خلفية إصابة 4 إطارات تربوية بالمعهد والاشتباه في 7 حالات اصابة

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