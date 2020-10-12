قابس: تسجيل 92 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” اغلبها بغنوش

افاد المدير الجهوي للصحة بقابس رياض الشاوش (وات) انه تم الحصول على نتائج 296 تحليلا أجريت على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس “كورونا” وأن 92 من هذه العينات قد جاءت نتيجة تحليلها “ايجابية” وأثبتت اصابة اصحابها بالفيروس

واشار الشاوش الى ان الحالات الجديدة المصابة بالفيروس تتوزع الى 56 حالة بغنوش و09 حالات بالحامة و08 حالات بكل من المطوية وقابس الغربية و06 حالات بقابس الجنوبية و04 حالات بقابس المدينة وحالة واحدة بمطماطة الجديدة.

وبين ان العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” قد بلغ في ولاية قابس 1587 اصابة من بينها 1585 اصابة محلية، واشار الى أن 1217 من بين المصابين قد تجاوزا مرحلة نقل العدوى واصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.