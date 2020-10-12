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عاجل: اقرار حظر الجولان بهذه الولاية بداية من يوم غد وتعليق صلاة الجمعة

2020/10/12 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أقرّت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بصفاقس التي انعقدت اليوم الإثنين بمقر الولاية حظر الجولان بصفاقس الكبرى بمختلف معتمدياتها ومعتمدية قرقنة بداية من يوم غد الثلاثاء وتعليق صلاة الحمعة بمختلف المساجد.

وأوضح والي صفاقس ورئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة أنيس الوسلاتي في تصريح إعلامي عقب هذا الاجتماع الذي كان مغلقا بحضور الإطارات الأمنية والصحية، أن قرار منع الجولان في صفاقس الكبرى ومعتمدية قرقنة الذي سيتم تحديد موعده عشية اليوم وتعليق صلاة الجمعة، تم اتخاذه نظرا لما لوحظ من انتشار سريع لفيروس كورونا بتلك
المناطق خلال 14 يوما الماضية.

وبالنسبة المقاهي والمطاعم ، أفاد والي صفاقس انه سيتم إقرار الاقتصار على بيع المواد فقط واستهلاكها خارج المحلات.

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