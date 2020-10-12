بنزرت: احباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة والاحتفاظ بـ 05 أشخاص

بناء على معلومات مفادها استقبال شخص بجهة بنزرت لـ 03 أشخاص (غرباء عن المنطقة) بمنزله بغاية تنظيم عمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة صحبة شخص آخر، تمكّنت منطقة الأمن الوطني ببنزرت المدينة يوم 11 أكتوبر 2020، من القبض على المعنيّين (05 أشخاص).

بالتّحرّي في شأنهم، تبيّن أنّ الثلاثة أشخاص المذكورين كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحريّة خلسة مقابل مبلغ مالي قدره 10 آلاف دينارا سلّموه لشريك صاحب المنزل الذي تكفّل بمهمّة تحضير لوازم الإبحار (شراء محرّك القارب وبعض قطع الغيار والبنزين).

وبالتّحرّي مع صاحب المنزل، اعترف بما جاء على لسان الثلاثة أشخاص الذين استقبلهم بمنزله.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا وفرقة الشّرطة العدليّة ببنزرت تتعهّد بمواصلة الأبحاث.