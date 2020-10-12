توزر-كوفيد19: تسجيل 18 حالة إصابة جديدة وارتفاع إجمالي الاصابات إلى 170 حالة

بلغ إجمالي الإصابات بفيروس “كورونا” في ولاية توزر، الى غاية اليوم الاثنين، 170 حالة، وذلك بعد تسجيل 18 إصابة جديدة في اليومين الأخيرين من جملة 35 عينة تحليل وقع رفعها لمشتبه بحملهم للفيروس، وفق بلاغ صادر عن لإدارة الجهوية للصحة بتوزر.

وتوزعت الإصابات الجديدة المسجّلة الى 15 إصابة في توزر المدينة، و2 في نفطة، واصابة واحدة في مدينة دقاش، وفق ذات البلاغ.

وما يزال 35 شخصا، من بين الحالات المسجلة بالجهة، حاملا للفيروس، 3 منهم يقيمون في المستشفى الجهوي بتوزر، فيما تماثلت 135 حالة للشفاء.

وشدّدت الادارة الجهوية للصحة، في بلاغها، على ضرورة التقيّد بالإجراءات التي أقرّتها اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث للحدّ من انتشار الفيروس خصوصا في مدينة توزر، نظرا لما تعرفه من سرعة انتشار الفيروس، مع دعوة المواطنين الى المحافظة على ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.