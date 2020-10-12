اختيار نصاف بن علية عضو في لجنة لانسيت كوفيد–19 بجامعة كولمبيا الامريكية

تم اختيار المديرة العامة للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، كعضو في لجنة لانسيت المعنية بوباء كوفيد-19 بجامعة كولومبيا الامريكية، حسب ما اورده المرصد على صفحته الرسمية.

وتعمل لجنة لانست المعنية بوباء كوفيد 19 التي تم اطلاقها في شهر سبتمبر 2020 في جامعة كولومبيا، على دعم الحكومات، والمجتمع المدني، ومؤسسات الأمم المتحدة، في التعامل مع أزمة تفشي وباء كورونا المستجد.

كما تهدف إلى تقديم حلول عملية للتغلب على التحديات العالمية الرئيسية الأربعة التي فرضها الوباء، وهي: التدخل للقضاء على الوباء من خلال تطبيق إستراتيجيات التدخل الطبي وغير الطبي، والتغلب على الحالات الإنسانية الطارئة الناجمة عن الوباء مثل الفقر، والجوع، والاضطرابات العقلية، وإعادة هيكلة الموارد المالية العامة والخاصة بعد أن تأثرت بالوباء، بالإضافة إلى إعادة بناء الاقتصاد العالمي بناءً شاملًا به من المرونة والاستدامة ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واتفاق باريس للمناخ.

وتضم لجنة “لانسيت”، ومقرها جامعة كولومبيا بنيويورك، العديد من الشخصيات العاملة حول العالم في مجال مكافحة كوفيد-19، بغاية مقارنة التجارب، والقضاء على الوباء.