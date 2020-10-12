تصنيف 10 معتمديات إضافية كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفعة لفيروس “كورونا”

أعلنت وزارة الصحة، مساء الاثنين، أن تقييما شاملا لكل المعتمديات قام به “المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة” بتاريخ 12 أكتوبر ، في إطار المتابعة الدوريّة لتفشي وباء “كورونا”، أفضى إلى حصر 10 معتمديات إضافية كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفعة.

وتضم قائمة المعتمديات العشر المصنفة كمناطق ذات خطورة انتشار مرتفعة للوباء، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة، كلا من صفاقس المدينة، وصفاقس الغربية، وصفاقس الجنوبية، وساقية الزيت، وساقية الداير، وقرقنة، ودار شعبان، وقربة، وبني خلاد، والحمامات.

وأفادت الوزارة أنها قد أحالت هذه القائمة إلى السلطات الجهوية المعنية، قصد تطبيق الإجراءات الصحية والأمنية التي تم إقرارها في مجلس الوزراء المضيّق المنعقد يوم 3 أكتوبر 2020.

يذكر أن التقييم الشامل الذي أجراه المرصد بتاريخ 9 أكتوبر الجاري، كان قد أفضى إلى تصنيف 6 ولايات ذات خطورة انتشار مرتفعة لـكورونا وهي أريانة وبن عروس وتونس ومنوبة وسوسة والمنستير، إضافة الى 26 معتمدية.

يشار إلى أن المجلس الوزاري المضيق الملتئم السبت 3 أكتوبر 2020 حول تطورات الوضع الوبائي في تونس، قد أقر تدابير خاصة بالمناطق ذات خطورة الانتشار المرتفعة لفيروس كورونا، تتمثل بالخصوص في تطبيق الحجر الصحي الجهوي لمدة 15 يوما، مع فرض حظر الجولان بالجهة ومنع التنقل خارجها، وتعليق صلاة الجمعة، علاوة على إلزامية ارتداء الكمامة بما في ذلك بالفضاءات المفتوحة، وضمان استمرارية العمل بالمؤسسات التربوية، والتكوينية، والاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي، مع التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية الموضوعة للغرض.

وتقرر أيضا بالمناطق ذات خطورة الانتشار المرتفعة، الاقتصار بالنسبة للمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم، على بيع المأكولات والمشروبات المعدّة للاستهلاك خارج المحل، مع منع الاستهلاك على عين المكان، والقيام بحملات التنظيف والتعقيم بجميع الفضاءات والأماكن العامة، وذلك بصفة دورية من قبل المصالح المعنية.

مود