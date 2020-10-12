توزر-كوفيد 19:تشديد المراقبة على منافذ مدينة توزر وتسخير دوريات أمنية مرفوقة بسيارة دعاية للحثّ على تطبيق إجراءات الوقاية

في إطار الوقاية من انتشار فيروس عدوى “كورونا”، تمّ بداية من مساء أمس الاحد تشديد المراقبة على منافذ مدينة توزر من خلال مراقبة عمليات الدخول والخروج من وإلى المدينة عبر تركيز دوريات أمنية، وذلك بهدف حماية بقية المعتمديات من العدوى، بحسب والي الجهة محمد أيمن البجاوي.

وأضاف الوالي، في تصريح لـ”وات”، أنه في إطار الحرص على تنفيذ قرارات اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، فقد تم تسخير دوريات أمنية تجوب الشوارع مرفوقة بسيارة دعاية للحث على الامتثال لهذه القرارات وتقديم النصائح وتحسيس المواطن.

وفي ما يتعلق بمدى تطبيق القرارات المتخذة للحدّ من انتشار فيروس “كورونا” بعد تصنيف توزر المدينة منطقة ذات خطورة انتشار مرتفعة، لوحظ امتثال في مستوى تعليق صلاة الجمعة بكامل الولاية وكذلك غلق الحمامات العمومية والقاعات الرياضية في مدينة توزر، وفق ذات المصدر.

وبعد احتجاج عمال المقاهي على القرار الجهوي القاضي برفع الكراسي ومنع تقديم الخدمة على عين المكان، وفي علاقة كذلك بقرارات وطنية تهمّ المقاهي، بيّن والي الجهة أنه تم عقد اجتماع مع المحتجين ودعوتهم الى الامتثال للقرار الذي يمتد لـ 15 يوما فقط مع مراعاة الجوانب الاجتماعية بوعدهم بالتخفيف في الاجراء قبل انقضاء المدة المحدّدة في حال تحسن الوضع الوبائي.