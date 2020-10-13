الحبيب غديرة: بعد عشرة أيام من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا يمكن للعدوى أن تنتقل من المصاب الى الأشخاص الأصحاء

قال عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا المستجد الحبيب غديرة، إنه بعد مرور 10 أيام من الإصابة بفيروس كورونا المستجد تصبح العدوى غير نشيطة ولا تتسبب مخالطة المصاب في انتقال الفيروس للأشخاص الاصحاء.

وأضاف غديرة في تصريح ل-(وات) اليوم الثلاثاء، إنه حتى ولو صدرت نتيجة التحليل المخبري “بي سي ار” (rt-pcr) إيجابية بعد مرور فترة 10 أيام من الإصابة فان ذلك لا يدل على وجود مخاطر لانتقال الفيروس، لان العدوى أصبحت غير نشيطة ولا تمثل خطرا على الأشخاص السالمين.

وأوضح أن تقنية “بي سي ار” هي “تقنية دقيقة ترصد التعفنات الثانوية وتركز على تعظيم المكونات النواتية بالجسم”، مبينا أن نشاط الفيروس ودروته البيولوجية يجعل من اكتشافها داخل الجسم أمرا يسيرا بعد مرور فترة العدوى النشيطة.

وأوصى عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا المستجد في المقابل الأشخاص الحاملين للفيروس بعد مدة 10 أيام من اصابتهم، بالاستمرار في الالتزام باجراءات التوقي وذلك من خلال الالتزام بالتباعد البدني وغسل الأيدي بصفة منتظمة وارتداء الكمامات.

يشار الى ان اخر المعطيات المحينة لوزارة الصحة أثبتت ان عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال يومي 8 و9 أكتوبر الجاري في تونس بلغ 3137 اصابة، في حصيلة قياسية جديدة هي الاعلى منذ اكتشاف أول حالة اصابة بالفيروس التاجي في تونس، ليبلغ اجمالي حالات الاصابة منذ شهر فيفري الى غاية 9 اكتوبر الحالي 31259 حالة اصابة مؤكدة من مجموع اكثر من 271 ألف عملية تحليل أجرتها الفرق الطبية منذ بدء الجائحة.