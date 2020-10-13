صفاقس: تسجيل حالتي وفاة و65 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت ولاية صفاقس، اليوم الثلاثاء، 65 حالة إيجابية جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع العدد الجملي للمصابين بالفيروس في الجهة الى 1703 حالة منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية.

وأوضحت الادارة الجهوية للصحة بصفاقس، في بلاغ اصدرته اليوم الثلاثاء حول تحيين الحالة الوبائية بالجهة، ان الاصابات الجديدة رصدت من ضمن 193 تحليلا اجريت امس الاثنين 12 اكتوبر بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وبعض المخابر الخاصة.

وبخصوص عدد الوفايات جراء فيروس “كورونا”، جاء في ذات البلاغ، أنه قد تم تسجيل حالتي وفاة (02) جديدتين، ليرتفع العدد الجملي للوفايات بجهة صفاقس الى 39 حالة منذ بداية انتشار الوباء، مع إقامة 4 حالات باقسام العناية المركزة و35 حالة قسم “كوفيد-19″، الى جانب 37 حالة مقيمة بمصحات خاصة.