سيدي بوزيد: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس “كورونا ” و55 حالة شفاء

سجلت، اليوم الثلاثاء، ولاية سيدي بوزيد، 27 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 55 حالة شفاء وذلك بعد تلقي الإدارة الجهوية للصحة نتائج تحليل 122 عينة، وفق ما أكده كاهية مدير رعاية الصحة الاساسية، بشير سعيدي.

وأوضح سعيدي، في تصريح لـ(وات)، أن العدد الجملي للإصابات منذ انتشار فيروس “كورونا” يرتفع بذلك الى 751 حالة، منها 366 حالة شفاء و15 حالة وفاة.

وتشهد معتمدية سيدي بوزيد الغربية أعلى عدد من حيث الإصابات بـ414 إصابة، تليها سيدي بوزيد الشرقية بـ121، فالسبالة بـ98، ثم بئر الحفي بـ23 إصابة، وأولاد حفوز وجلمة 18 حالة، والمكناسي والسوق الجديد بـ13 حالة، والرقاب 10 حالات، وسيدي علي بن عون 7 حالات ، والسعيدة 5 حالات، والمزونة 4 حالات، وأخيرا منزل بوزيان حالتين (02).

يذكر أنه تم تسجيل اصابة 54 عونا من اطارات واعوان الصحة بسيدي بوزيد بفيروس كورونا منذ بداية ظهوره.