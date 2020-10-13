التجار المستقلون يتظاهرون أمام مقر ولاية تونس

تظاهر عشرات من التجار المستقلين صباح اليوم الثلاثاء أمام مقر ولاية تونس للمطالبة بالإسراع في صرف القروض التي اصادق عليها المجلس الجهوي لولاية تونس .

وتجمع التجار المستقلون منادين بوجوب صرف القرض الحسن (قرض من دون فوائد) بما يساعدهم على إعادة الانطلاق في نشاطهم الذي تضرر جراء جائحة فيروس كورونا منتقدين “تعمد مصالح ولاية تونس مماطاتهم وتسويفهم ” رغم استيفائهم وفق قولهم جميع الوثائق المطلوبة.

وقال كاتب عام نقابة التجار المستقلين باتحاد عمال تونس معز العلوي في تصريح إعلامي، انه إلى حدود اليوم لم يقع صرف المبلغ المخصص وقدره 116 ألف دينار سيوزع على 84 تاجرا لتحسين وضعيتهم المادية بمعدل 1300 دينار لكل تاجر مستقل والانطلاق في العمل والقيام بحملات نظافة في الفضاءات المخصصة للتجار المستقلين إلا أن البيروقرطية “المقيتة” وفق قوله حالت دون صرف القرض.

وأكد أن المجلس الجهوي لولاية تونس كان قد صادق على صرف القرض مبينا انه رغم ان مبلغ هذا القرض زهيد إلا انه يساعد التجار المستقلين على مجابهة مخلفات جائحة فيروس كورونا .