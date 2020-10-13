نشرة منتصف النهار حول تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

*ولاية نابل

سجلت ولاية نابل، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” تعود لامرأة أصيلة معتمدية بني خلاد وتبلغ من العمر 80 سنة، ليرتفع بذلك عدد الوفايات جراء الاصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة والى غاية صباح اليوم، الى 35 حالة.

* ولاية زغوان

سجلت ولاية زغوان، اليوم الثلاثاء، وفاة إمرأة بفيروس “كورونا” بالمستشفى الجهوي تبلغ من العمر 91 سنة أصيلة الفحص، ليرتفع عدد الوفايات بالفيروس إلى 12 حالة تم تسجيل أغلبها لدى كبار السن.

وسجلت الجهة أيضا، 17 إصابة جديدة بالفيروس، ارتفعت على إثرها حصيلة الاصابات بالجهة إلى 324 حالة، 28 منها لدى إطارات طبية وشبه طبية.

* ولاية مدنين

سجّلت ولاية مدنين، اليوم الثلاثاء، 14 حالة شفاء و8 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، من بين نتائج تحليل 47 عينة. وتتوزع حالات الشفاء الى 8 حالات بحومة السوق، و3 بميدون وحالة شفاء في كل من بن قردان وسيدي مخلوف ومدنين الشمالية، فيما تتوزع الإصابات الجديدة على 4 اصابات بحومة السوق، واصابتين اثنين (02) بمدنين الجنوبية، واصابة واحدة في كل من ميدون وبن قردان.

ويقيم حاليا بمركز الحالات الموجبة بجربة 61 مصابا بالفيروس، بعد ان غادره ليلة أمس الاثنين 11 شخصا، ليلتحق به 24 مصابا جديدا، منهم 22 من معتمدية غنوش بولاية قابس.

* ولاية منوبة

ارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس “كورونا” بولاية منوبة، اليوم الثلاثاء، الى 22 حالة، بعد تسجيل 04 حالات وفاة إضافية بكل من منوبة وطبربة والبطان، لم تكن مدرجة بسجل حاملي الفيروس بالجهة.

ويبلغ العدد الجملي لحاملي الفيروس بالجهة، الى حدود امس الاثنين، 372 حالة وذلك من جملة 556 اصابة مؤكدة بالفيروس منذ بداية الجائحة، من بينها 22 حالة وفاة، و167 حالة شفاء.

* ولاية سوسة

ارتفع العدد الجملي للمصابين بفيروس “كورونا” بولاية سوسة، أمس الاثنين، الى 3268 مصابا بعد تسجيل 80 إصابة جديدة اظهرتها 225 عينة تم اخذها يوم الأحد 11 أكتوبر الجاري.

وسجلت الجهة كذلك 5 حالات وفاة ليرتفع العدد الجملي للمتوفين نتيجة الإصابة بـ”كوفيد 19″، الى 81 وذلك منذ إعادة فتح الحدود يوم 27 جوان الماضي.

* ولاية قابس

سجلت ولاية قابس، أمس الاثنين، ارتفاعا في عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” على إثر تأكد إصابة امرأة بهذا الفيروس، كانت توفيت يوم 10 اكتوبر الجاري وهي أصيلة قابس المدينة وتبلغ من العمر 92 سنة، ليبلغ بذلك عدد الوفايات بالجهة 26 حالة.

وسجلت الجهة أيضا 22 إصابة جديدة بالفيروس من مجموع نتائج تحليل 69 عينة، تتوزع الى 11 حالة بقابس الجنوبية، و04 حالات بغنوش، و03 حالات بقابس المدينة، وحالتين بالحامة وحالة واحدة بكل من المطوية ووذرف.

وبلغ العدد الجملي للإصابات المؤكدة بالفيروس في ولاية قابس 1609 اصابات، من بينها 1607 اصابات محلية، 1227 منهم تجاوزوا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية.

* ولاية جندوبة

سجلت ولاية جندوبة خلال الثلاث أيام الأخيرة (السبت والأحد والاثنين) 21 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة بالجهة منذ بداية الجائحة، الى 484 إصابة، شفي منهم 400 شخص، في حين بلغ عدد الوفايات نتيجة الإصابة بهذا الفيروس الى 24 حالة.

وقد سجلت معتمدية جندوبة الشمالية أعلى نسبة من حيث عدد الإصابات بـ227 إصابة، تليها معتمدية جندوبة بـ213 إصابة، فبوسالم بـ60 إصابة، وطبرقة بـ41 إصابة، وعين دراهم بـ17 إصابة، ثم فرنانة بـ12 إصابة، وغار الدماء بـ8 إصابات، وأخيرا معتمدية وادي مليز، التي سجلت فيها اول إصابة بفيروس “كورونا” بولاية جندوبة في 12 أفريل المنقضي بـ5 إصابات فقط.

* ولاية قفصة

سجلت ولاية قفصة، مساء أمس الاثنين، ارتفاعا في عدد الوفايات الناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا” بعد تأكد إصابة رجل في 87 من عمره بالفيروس، كان توفي يوم الأحد الفارط بقفصة الجنوبية، ليبلغ هذا العدد 3 حالات وفاة بمعتمديتي قفصة الجنوبية والمتلوي.

وسجلت الجهة أيضا، 6 إصابات جديدة بالفيروس بمعتمديات قفصة الجنوبية والرديف والمظيلة، بعد إجراء تحاليل لـ20 عينّة لمشتبه في إصابتهم بهذا الفيروس، ليرتفع العدد الجملي للمصابين الذين لازالوا حاملين للفيروس بالجهة إلى 201 إصابة. وتتوزع الإصابات، على معتمديات قفصة الجنوبية بـ140 إصابة، والقطار بـ23 إصابة، وقفصة الشمالية بـ15 إصابة، والقصر بـ12 إصابة، والرديف بإصابتين، وكذلك على أم العرائس وزانوش والمظيلة بمعدّل إصابة بكلّ معتمدية.

* ولاية القصرين

سجلت ولاية القصرين، مساء أمس الإثنين، حالة وفاة جديدة بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي لمسنة أصيلة معتمدية فوسانة تبلغ من العمر 84 سنة مصابة بفيروس “كورونا” .

وكانت الجهة الصحية قد رصدت مساء أمس الاثنين، 22 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” توزعت بين مدينة القصرين ب 14 إصابة، ومعتمدية فوسانة ب6 اصابات، ومعتمدية سبيطلة بإصابتين، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المسجلة بالولاية منذ بدء إنتشار الوباء إلى 298 إصابة، كما ارتفعت حالات الوفاة إلى 14 حالة مقابل تعافي 128 شخصا.

* ولاية توزر

سجلت ولاية توزر، مساء أمس الاثنين، 8 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع نتائج تحاليل 35 عينة، وتتوزع الإصابات إلى 6 بتوزر المدينة، وإصابة بمدينة نفطة، وأخرى لشخص قادم من العاصمة.

وارتفع عدد الاصابات المؤكدة بالفيروس في الجهة إلى 178 شخصا، 43 منهم ما لايزالون حاملون للفيروس، مقابل تعافي 135 شخصا.