المهدية : تسجيل 17 إصابة جديدة و4 حالات شفاء من فيروس كورونا

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ85 عينة، صدرت الثلاثاء، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 4 حالات شفاء، وفق ما أعلنت عنه الإدارة الجهوية للصحة.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب نفس المصدر، إلى 6 بمعتمدية سيدي علوان و5 بالمهدية و2 بالشابة ومثلها بقصور الساف وإصابة واحدة لكل من معتمديتي الجم والسواسي.

وتوزعت حالات الشفاء الأربعة إلى حالتين بمعتمدية المهدية وحالة في كل من معتمديتي أولاد الشامخ والسواسي.

وارتفع العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ 8 مارس 2020 تاريخ ظهور أول إصابة، إلى 480 منها 266 حالة شفاء (ما يمثل 55 بالمائة من مجمل الحالات).

وسجلت المهدية 13 وفاة فيما ظل 201 حاملا للفيروس من بينهم 25 مصابا مقيمين بمركز المصابين بالمهدية و22 بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر (9 بقسم الإنعاش و13 بوحدة كوفيد+)