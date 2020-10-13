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توننداكس” ينهي معاملات الثلاثاء على شبه استقرار

2020/10/13 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

أقفلت بورصة تونس معاملات حصة، الثلاثاء، على شبه استقرار ليسجل مؤشرها المرجعي “توننداكس” تراجعا طفيفا بلغ 0،04 بالمائة ليبلغ 6655،08 نقطة وسط حجم تداول بحوالي 3،2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، التونسية للأوراق المالية.

وتصدر سهم الشركة التونسية لصناعة الورق قائمة الارتفاعات متقدما بنسبة 5،9 بالمائة (4،860د) ليحقق حجم تداول بلغ 104 ألف دينار.

كما حقق سهم شركة الاستثمار تونافست ارتفاعا بنسبة 5،9 بالمائة (6،500د) مع تسجيل حجم تبادل ضعيف قدر ب 13 ألف دينار.

وتقهقر سهم أيتاك بنسبة 5،1 بالمائة (0،560 د) كما تراجع سهم الشركة التونسية لأسواق الجملة بنسبة 3،4 بالمائة ( 3،160 د).
وشهد سهم شركة صنع المشروبات بتونس شبه استقرار مسجلا تراجعا طفيفا بنسبة 0،05 بالمائة (18،200د).

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