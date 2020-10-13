عاجل: اخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

*ولاية صفاقس

سجلت ولاية صفاقس، اليوم الثلاثاء، 65 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وحالتي وفاة جديدتين ليرتفع بذلك العدد الجملي للمصابين بالفيروس في الجهة الى 1703 حالة وإجمالي عدد الوفيات الى 39 حالة منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية.

*ولاية منوبة

أثبتت نتائج تحاليل تقصي فيروس “كورونا” المستجد للايام الثلاثة الاخيرة (10 و11 و12 أكتوبر الجاري) بولاية منوبة إصابة 60 حالة جديدة بالفيروس، من بينها 6 إصابات لأعوان صحة بوادي الليل، و8 إصابات لدى اعوان واطارات تربوية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حاملي الفيروس بالجهة إلى 378 حالة.

وتم اليوم كذلك تسجيل 5 وفيات جديدة بمعتمديات طبربة ومنوبة والبطان ودوار هيشر ليرتفع العدد الجملي للوفيات بالجهة إلى 23حالة، في المقابل تم تسجيل55 حالة شفاء، ارتفع معها عدد حالات الشفاء الجملي الى 222 حالة منذ بداية الجائحة.

*ولاية سيدي بوزيد

سجلت ولاية سيدي بوزيد،، اليوم الثلاثاء، 27 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 55 حالة شفاء وذلك إثر صدور نتائج تحليل 122 عينة، ليبلغ بذلك العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة751 حالة إصابة، منها 366 حالة شفاء و15 حالة وفاة.

*ولاية جندوبة

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس”كورونا” بولاية جندوبة، اليوم الثلاثاء، الى 29 حالة وفاة، وذلك بعد ان تلقي خلية الازمة بالإدارة الجهوية للصحة نتائج تحاليل 5 عينات لأشخاص توفّوا مؤخرا والتي أثبتت إصابتهم بالفيروس.

*ولاية باجة

سجلت ولاية باجة إجمالي 116 حالة شفاء من فيروس “كورونا” المستجد منذ إعادة فتح الحدود في شهر جوان المنقضي إلى غاية أمس الاثنين، فيما يبلغ عدد الحالات النشيطة حاليا 328 حالة منها 268 بمعتمديتي باجة الشمالية وباجة الجنوبية اللتين صنفتهما وزارة الصحة من ضمن المناطق ذات خطورة الانتشار المرتفعة للفيروس.

يذكر أن فيروس “كورونا” المستجد أصاب منذ فتح الحدود التونسية (27 جوان المنقضي) وحتى أمس 460 شخصا في ولاية باجة وأسفر عن وفاة 16 شخصا أغلبهم من مدينة باجة.

*ولاية المهدية

أثبتت نتائج التحاليل المخبرية لـ85 عينة صدرت، اليوم الثلاثاء، إصابة 17 حالة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد توزعت إلى 6 إصابات بمعتمدية سيدي علوان، و5 بالمهدية، و2 بالشابة، ومثلها بقصور الساف، وإصابة واحدة لكل من معتمديتي الجم والسواسي.

وأثبتت النتائج كذلك شفاء 4 حالات توزعت إلى حالتين بمعتمدية المهدية، وحالة في كل من معتمديتي أولاد الشامخ والسواسي.

هذا وارتفع العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ 8 مارس 2020 تاريخ ظهور أول إصابة، إلى 480 منها 266 حالة شفاء (55 بالمائة من مجمل الحالات)، مقابل 13 حالة وفاة.

*ولاية سليانة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد في ولاية سليانة الى 143 حالة مؤكدة بعد تسجيل 5 حالات إصابة جديدة ، اليوم الثلاثاء، (4 إناث وذكر واحد) من بينها إصابات لإطارات طبية وشبه طبيّة، وتوزعت الحالات الخمس إلى اصابة بسليانة المدينة، واخرى بمكثر، واصابتين ببوعرادة واصابة بقعفور.

*ولاية سوسة

ارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس “كورونا” بولاية سوسة، اليوم الثلاثاء، الى 3315 حالة إصابة مؤكدة بعد تسجيل 47 إصابة محلية جديدة، إصابتان منها لإطارات طبية وشبه طبية، وذلك من مجموع 129 عينة رفعت أمس الاثنين،

كما سجّلت الجهة كذلك 3 حالات وفاة جديدة اليوم ليرتفع العدد الجملي للمتوفين جراء الإصابة بالفيروس الى 84 حالة وفاة منذ تاريخ فتح الحدود يوم 27 جوان الماضي.

*ولاية أريانة

سجّلت ولاية أريانة خلال الـ 24 ساعة الاخيرة نحو 44 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد ليرتفع عدد الاصابات بالفيروس في الجهة الى 1347 حالة (720 اصابة في صفوف الاناث و627 اصابة لدى جنس الذكور)، منها 1278 اصابة محلية و69 اصابة وافدة، اما عدد الوفايات فارتفع الى نحو 35 حالة وفاة منها 30 حالة وفاة سجّلت بعد فتح الحدود يوم 27 جوان الفارط.

من جهة أخرى، شهدت ولاية اريانة تعافي نحو 992 شخصا من الفيروس منها 898 حالة شفاء تام سجلت بالموجة الثانية للوباء، فيما استقر عدد المقيمين بالمستشفى في حدود اربع حالات تخضع جميعها للتنفس الاصطناعي.

*ولاية بن عروس

سجلت ولاية بن عروس31 إصابة جديدة إضافية في لسجل الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد بالجهة بعد صدور نتائج تحاليل مخبرية لأكثر من حوالي 120 عينة تمثّل آخر دفعة تم إرسالها إلى المخابر المرجعية المعتمدة، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الفيروس لمسن يبلغ من العمر 71 عاما اصيل منطقة مرناق ومقيم منذ فترة بالمستشفى الجهوي بالياسمينات.