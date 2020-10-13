صندوق النقد الدولي: الاقتصاد التونسي سينكمش بنسبة 7 بالمائة خلال 2020 في ظل بوادر نمو تعاف بنسبة 4 بالمائة العام المقبل

توقع صندوق النقد الدولي ، الثلاثاء، انكماش نسبة نمو الاقتصاد التونسي، خلال كامل سنة 2020 بنسبة 7 بالمائة على ان يتعافى سنة 2021 ليصعد الى 4 بالمائة ويبلغ 3 بالمائة خلال سنة 2025.

وصدرت احدث توقعات صندوق النقد الدولي، في اطار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي – أكتوبر 2020 – وفي وقت تعصف فيه جائحة كوفيد -19 باغلب دول العالم مما ادى الى مراجعة نسب النمو المتوقعة باغلب الدول .

وانكمش النمو الاقتصادي لتونس، خلال الربع الثاني من سنة 2020 بنسبة قاربت 21،6 بالمائة بفعل تاثير جاجة كوفيد -19 والتي ادت الى فرض حجر صحي شامل منذ اواخر مارس 2020 تلاه حجر جزئي انتهي في 27 جوان 2020 .

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي الى نسبة التضخم في تونس ستبلغ ، 5،4 بالمائة خلال سنة 2020 ، لتهبط الى 4،9 بالمائة خلال سنة 2021 علما وان بلغت 4،5 بالمائة خلال سبتمبر 2020 .

كما توقع صندوق النقد الدولي أن يكون مستوى العجز الجاري في حدود 8,3 بالمائة نهاية 2020 وبنسبة 8,7 بالمائة موفى سنة 2021

وسيسجل الاقتصاد العالمي بدوره نموا سلبيا بنسبة 4،4 بالمائة خلال سنة 2020 قبل ان يرتفع الى 5،2 بالمائة سنة 2021 اذ من المنتظر ان تنمو الاقتصاديات المتقدمة سلبيا بنسبة 5،8 بالمائة خلال 2020 لتنمو ايجابيا بنسبة 3،9 بالمائة سنة 2021 .

وسيتراجع نمو اقتصاديات الاسواق الصاعدة والنامية سلبيا بنسبة 3،3 بالمائة خلال 2020 ليرتفع الى 6 بالمائة سنة 2021 وفق افاق النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي