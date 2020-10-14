منوبة: الايقاع بمنتحل صفة طبيب قام بتدليس اختبارات “كوفيد 19”

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بمنوبة بداية الاسبوع الجارى من القبض على ممرض متقاعد اصيل العاصمة، انتحل صفة طبيب ودلس نتائج اختبارات الكوفيد 19، وفق ما افاد به مصدر امني صحفية (وات)

وياتي ذلك عقب تقدم امرأة بولاية منوبة بشكاية اعربت فيها عن شكوكها في هوية شخص قدمه لها احد الجيران على انه طبيب مختص يتولى رفع اختبارات الكوفيد 19، وذكرت انه قدم الى المنزل مرتديا الزي الوقائي ويحمل مستلزمات العينات المخبرية، وتولّى رفع عينتين لها و لزوجها المريض مقابل مبلغ 1.280 الف دينار.

وابلغ المتهم (البالغ من العمر 65 سنة)، صاحبة الشكوى، بعد مرور يومين، ان نتيجة تحاليل زوجها “ايجابية”، وان عليه اخضاع بقية افراد العائلة لاختبارات الكوفيد، الا انها استرابت من الامر بعد رفضه مدها بوثائق الاختبارات الخاصة بها وبزوجها

وقد باشر اعوان الفرقة التحري في الشكاية بعد الاستماع لجار صاحبة الشكاية، الذي تم ايقافه بدوره، وتبين ان المعني ممرض متقاعد قد استعمل طابع الطبيبة التي عمل معها سابقا باحد المستشفيات العمومية والتي غادرته منذ 2015، وتم نصب كمين له وايقافه من اجل تهم انتحال صفة طبيب وتدليس نتائج اختبارات “كوفيد 19” ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك.

وباستشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ به وبشريكه، فيما تتواصل الابحاث للتحري في امكانية وقوع ضحايا اخرين في شراكه.