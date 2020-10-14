المنستير: 80 سرير أكسيجين متوفر حاليا بالجهة، مع نقص في مستلزمات التوقي بالمركز الوطني لحاملي الكوفيد ـ19

تعدّ ولاية المنستير حاليا 80 سرير أكسجين، مع إمكانية استغلال 12 سرير أكسيجين متوفرة في وحدة الكوفيد الجاهزة بالمستشفي المحلي بطبلبة، وذلك بمجرد انتداب طبيبين، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة، خلال اجتماع اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مساء اليوم الاربعاء بمقر ولاية المنستير.

وأعلن والي الجهة، أكرم السبري خلال الاجتماع، عن تكفل ولاية المنستير بدعم المستشفى الميداني الموجود بالمستشفى الجهوي لحاملي الكوفيد بالمنستير بعشرة أسرة أكسيجين جديدة، ليرتفع مجموع أسرة الأكسيجين التي دعمت بها الولاية هذا المركز إلى 20 سريرا، وبالتالي يرتفع مجموع أسرة الأكيسجين المتوفرة بالجهة إلى 100 سرير، علاوة على توفير وزارة الصحة لسيارة إسعاف جديدة للمركز الوطني لحاملي “الكوفيد 19” بالمنستير. كما سيقع غدا تزويد المستشفى المحلي ببنبلة بسيارة إسعاف.

وأضاف الوالي في تصريح صحفي أنّ مواطنا تونسيا يعيش في الخارج تبرع بسيارة إسعاف للجهة هي حاليا في مرحلة الشحن على متن باخرة، مؤكدا أنهّ هناك تنسيق بين مصالح وزارتي الصحة والنقل ومصالح الديوانة التونسية لتسهيل الإجراءات الإدارية لإعادة ترقيم هذه السيارة حسب الترقيم التونسي، إلى جانب احتفاظ الجهة بسيارة الإسعاف القديمة التي أرسلتها وزارة الصحية، والتي تتواصل حاليا عملية إصلاحها.

وطرحت خلال اجتماع اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مساء اليوم مسألة النقص المسجل في توفير الكميات الكافية من البذلات ذات الاستعمال الواحد والسائل الكحولي المعقم والنظارات والقناع الشفاف الواقي “الفيزيار” والقفازات لفائدة الإطار الطبي وشبه الطبي العامل بالمركز الوطني لحاملي “الكوفيد19” بالمنستير والمركز الجهوي لحاملي الكوفيد19 بالمنستير.

وكان وزير الصحة أدى زيارة إلى ولاية المنستير بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، ووعد بدعم الجهة بالتجهيزات وبمستلزمات التوقي للإطارات الطبية وشبه الطبية وبالموارد البشرية، إذ تسجل الجهة نقصا كبيرا في الإطار الطبي وشبه الطبي.