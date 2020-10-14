كورونا: فريق صحي عسكري يشرع في القيام بالتحاليل السريعة بغنوش من ولاية قابس

ذكرت وزارة الدفاع الوطني، أن فريقا صحيا عسكريا، انطلق صباح اليوم الأربعاء، في القيام بالتحاليل السريعة للكشف عن فيروس كوفيد ـ19 بالمستشفى المحلي بمدينة غنوش التابعة لولاية قابس .

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن عمل هذا الفريق الصحي يندرج في إطار “معاضدة جهود الهياكل الصحية العمومية بالمكان لمجابهة هذا الفيروس”.

وسيتولى هذا الفريق تكوين أعوان الصحّة العمومية بالجهة وتدريبهم على القيام بالتحاليل السريعة للمشتبه بهم، وسيتواصل نشاطه إلى غاية يوم الجمعة القادم.

وكانت وزارة الدفاع الوطني قررت قبل يومين إرسال فرق صحيّة لكل من باجة وغنّوش قصد مرافقة الإطارات الصحيّة هناك في القيام بالتحاليل السريعة.

يذكر أن اللجنة الجهوية لمجابهة كورونا بولاية قابس، كانت قررت السبت الماضي، الغلق الفوري والمؤقت لمعتمدية غنوش لمدة 15 يوما، وذلك لحماية المواطنين من خطر الانتشار السريع لفيروس “كورونا”،وكسر حلقات العدوى المجتمعية هناك.