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توزر: تأكد إصابة خمسة اشخاص من إطارات التربية المختصة بالجمعية المحلية للمعوقين بنفطة

2020/10/15 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تأكد منذ عشية أمس الأربعاء إصابة خمسة اشخاص من إطارات التربية المختصة بالمركز الراجع بالنظر الى الجمعية المحلية للمعوقين في نفطة من ولاية توزر، بعد صدور نتائج 04 تحاليل “إيجابية” الى جانب حالة “إيجابية” سابقة، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية أسامة بن أحمد (وات).

وبين بن أحمد أنه تم منذ الاثنين الماضي غلق أبواب المركز كإجراء وقائي منذ تسجيل حالة اشتباه أولى بغاية منع تسرب العدوى الى بقية أعوان المركز والأطفال، وبين أن الأطفال في حالة جيدة، فيما يتم أخذ عينات لعدد من أعوان المركز المخالطين للحالات الإيجابية.

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